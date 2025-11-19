Съемное жилье в Москве жителю Бурятии обошлось в два миллиона

18 ноября в Дежурную часть полиции по Кабанскому району Бурятии поступило заявление от местной жительницы, сообщившей о хищении двух миллионов рублей с банковского счёта её брата. Женщина рассказала, что её младший брат в 2018 году переехал в Москву и снимал жильё у одного из местных жителей, с которым поддерживал контакт.

- В январе текущего года он сообщил сестре о наличии у него двух миллионов рублей и по совету сестры поместил их на накопительный банковский счёт. Однако позже выяснилось, что 2 апреля деньги были переведены с накопительного счёта на второй счёт, открытый на имя брата. В тот же день с этого счёта были совершены переводы на неизвестный банковский счет. Получатель средств в выписке не указан, - рассказали в полиции республики.

Женщина обратилась в полицию для проведения проверки, в ходе которой было установлено, что два миллиона рублей были переведены на счёт 55-летнего лица, у которого брат снимал жильё в Москве. Сейчас полиция пытается установить местонахождения данного гражданина.

Фото: Номер один