В Улан-Удэ гаишники выручили водителя заглохшей машины

В Улан-Удэ гаишники выручили водителя, машина которого заглохла на оживленной дороге. Авто встало на перекрестке улиц Ербанова и Борсоева. Видео опубликовал комитет по транспорту администрации города.

На кадрах видно, как два автоинспектора дружно толкают легковушку до ближайшего съезда.

«Пока одни водители сигналят от нетерпения, инспекторы взяли и решили проблему за пару минут. Без лишних бумаг, без долгого ожидания эвакуатора. Просто по-человечески помогли», - прокомментировали в комитете.