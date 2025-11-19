Общество 19.11.2025 в 09:43
В Улан-Удэ гаишники выручили водителя заглохшей машины
Они дотолкали авто до ближайшего съезда
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ гаишники выручили водителя, машина которого заглохла на оживленной дороге. Авто встало на перекрестке улиц Ербанова и Борсоева. Видео опубликовал комитет по транспорту администрации города.
На кадрах видно, как два автоинспектора дружно толкают легковушку до ближайшего съезда.
«Пока одни водители сигналят от нетерпения, инспекторы взяли и решили проблему за пару минут. Без лишних бумаг, без долгого ожидания эвакуатора. Просто по-человечески помогли», - прокомментировали в комитете.