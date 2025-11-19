Общество 19.11.2025 в 09:53

Жители поселка в Бурятии опасаются нашествия медведей

Возле населенного пункта хотят сделать мегасвалку
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
В Бурятии представители регионального отделения Народного фронта обратили внимание на проблему жителей поселка Ангоя. Это небольшой населенный пункт на севере республики, в котором проживают около 600 человек. 

Местные жители рассказали «фронтовикам», что возле их поселка хотят построить мусорный полигон. Пока он не появится, к ним будут свозить мусор с 4 соседних поселков, а также из города Северобайкальска с населением более 24 тысяч человек. Для этого местную свалку уже расширили – вырубили деревья, углубившись в тайгу. К слову, за этим лесом протекает Верхняя Ангара, которая впадает в Байкал. А еще мусор в лесу облюбовали медведи, которые периодически приходят порыться в завалах.

«Людям объясняют это тем, что поселок находится за границами Центральной экологической зоны. Но жители не согласны становиться «крайними» и уверены, что расширенного участка хватит от силы на две недели, чтобы вместить мусор соседей. Вопросов много - что будут делать с отходами, когда они выйдут за разрешенные границы - сжигать или закапывать? Как отреагируют медведи на выросшую свалку - тоже непонятно. Они могут отравиться, травмироваться или начать выходить к человеку», - рассказали в Народном фронте. 

В связи с этим общественники обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить законность расширения земельного участка. Также они хотят получит объяснения от министерства природных ресурсов и администрации района. 
