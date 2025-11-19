В Бурятии для ветерана СВО установили поручни в подъезде

В Бурятии прокуратура добилась установки поручней в подъезде дома в поселке Селенгинск, где проживает участник спецоперации. После ранения он получил 1 группу инвалидности.«Мужчина проживает в многоквартирном доме поселка Селенгинск и столкнулся с проблемой отсутствия поручней в подъезде. Из-за этого спуск и подъем по лестнице были крайне затруднены и небезопасны. Управляющая компания своевременно не приняла необходимые меры», - рассказали в надзорном ведомстве.После вмешательства прокуратуры и внесения представления управляющая компания установила поручни.