Общество 19.11.2025 в 10:02
В Бурятии для ветерана СВО установили поручни в подъезде
Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура добилась установки поручней в подъезде дома в поселке Селенгинск, где проживает участник спецоперации. После ранения он получил 1 группу инвалидности.
«Мужчина проживает в многоквартирном доме поселка Селенгинск и столкнулся с проблемой отсутствия поручней в подъезде. Из-за этого спуск и подъем по лестнице были крайне затруднены и небезопасны. Управляющая компания своевременно не приняла необходимые меры», - рассказали в надзорном ведомстве.
После вмешательства прокуратуры и внесения представления управляющая компания установила поручни.
Тегиспецоперация инвалиды