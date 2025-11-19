На севере Бурятии лебедь потерял вторую половинку

В Северо-Байкальском районе Бурятии одинокий лебедь до сих пор обитает в протоке реки Тыя возле СПК «Нептун». Горожане беспокоятся за его судьбу.

Напомним, специалисты Бурприроднадзора наблюдают за птицей уже больше недели. 17 и 18 ноября госинспекторы пытались провести операцию по отлову, но поймать пернатого оказалось не так-то просто.

«Лебедь плавает, кормится, он абсолютно здоровый и даже летает. Скорее всего, потерял вторую половинку, а у этих птиц есть такая вот верность, теперь будет горевать и ждать. Не получается поймать, очень много открытой воды, будем наблюдать», - прокомментировал сотрудник Бурприроднадзора Павел Тороев.