Общество 19.11.2025 в 10:18

Овцеводы Бурятии объединятся в союз

Вместе они хотят решать системные проблемы отрасли
Текст: Андрей Константинов
Овцеводы Бурятии объединятся в союз
Фото: Минсельхоз Бурятии
В Бурятии дан старт созданию ассоциации овцеводов. Решение было принято по итогам работы круглых столов на выставке племенных животных БайкалАгро-2025. Целью новой организации является консолидация усилий хозяйств для дальнейшего развития отрасли и вывода ее на новый уровень, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Бурятии.

Как отметил министр сельского хозяйства РБ Амгалан Дармаев, необходимость в создании такого союза назрела давно.

«Сегодня все разрознены, каждый сам по себе. Единой задачи и единого решения, которая стоит сегодня на развитие овцеводства, у нас нет. Создание союза позволит координировать усилия по переработке шерсти и шкур, реализации мяса и другим проблемам, которые волнуют овцеводов» - подчеркнул министр.

Он сообщил, что на сегодняшний день приоритетом ставится поддержка овцеводов, желающих развиваться. 

В союз овцеводов войдут сотрудники Минсельхозпрода, ветеринарной и племенной служб, а также представители буддийской традиционной Сангхи России, которая уже на протяжении нескольких лет реализует программу социальная отара.

По единогласной просьбе участников совещания, координатором объединения стал Жаргал Батуев, известный своей работой на благо села.

Инициативу министерства поддерживают и сами аграрии, которые видят в объединении шанс решить наболевшие вопросы. Так, например, глава КФХ Селенгинского района, участник социальной отары и обладатель знака тысячника Игорь Доржиев высказал идею о введении градации баранины по возрастным категориям на рынке, чтобы потребитель мог осознанно выбирать и покупать более нежное и полезное мясо молодых барашков.

Как отметили в министерстве, планируется, что работа Союза овцеводов Бурятии будет выстроена на регулярной основе с проведением совещаний не реже одного раза в квартал.
овцеводство

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
