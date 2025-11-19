Общество 19.11.2025 в 10:49

Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме

На мероприятии побывала семья Бадмаевых-Анулеевых

Текст: Карина Перова
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
Фото: минсоцзащиты Бурятии

В Госдуме чествовали многодетные семьи, в которых матери удостоены высокого звания «Мать-героиня». На мероприятии присутствовала семья Бадмаевых-Анулеевых из села Михайловка Закаменского района Бурятии, в которой воспитывают 10 детей.

Людмила и Алексей живут в браке 23 года. Супруг является ветераном СВО. Он смог прилететь на мероприятие в Москву, несмотря на недавнее ранение и реабилитацию в военном госпитале.

«Нас поддержали трое старших детей. Сын Степан служит в Росгвардии, дочь Алла – студентка энергетического колледжа и Татьяна – она будущий медик. Отрадно, что материнский труд отмечается на разных уровнях, хотя мы думаем о наградах в последнюю очередь. Дети – это счастье, наша жизнь – это они!», – сказала Людмила Бадмаева.

Наша республика в числе первых четырех субъектов, где согласно указу Владимира Путина, женщины получили звания «Мать-героиня».

«На семью Алексея Александровича и Людмилы Николаевны стоит равняться. Это гордость Бурятии! Имя многодетной мамы занесено в Книгу Материнской славы Закаменского района, в которой сегодня значатся имена 26 многодетных матерей», - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Теги
мать-героиня

ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

