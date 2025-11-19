В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок

В октябре 2025 года в Россию было завезено рекордное за более чем 25 лет количество поддержанных автомобилей — почти 60 тысяч, сообщил «Автостат». Показатель превысил месячный результат годичной давности на 55% и оказался на 24% выше, чем в сентябре этого года.Эксперты отметили, что импортеры пытались ввезти как можно больше машин перед повышением налога на утилизацию. Агентство добавило, что всего в прошлом месяце граждане России купили 653 000 легковых автомобилей с пробегом. Лидерами среди иномарок на вторичном рынке стали Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В десятку по числу проданных иномарок также попали Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и BMW.