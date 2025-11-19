Общество 19.11.2025 в 11:20

В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок

Покупатели стремились привезти автомобили до повышения утилизационного сбора
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
Фото: архив «Номер один»
В октябре 2025 года в Россию было завезено рекордное за более чем 25 лет количество поддержанных автомобилей — почти 60 тысяч, сообщил «Автостат». Показатель превысил месячный результат годичной давности на 55% и оказался на 24% выше, чем в сентябре этого года.

Эксперты отметили, что импортеры пытались ввезти как можно больше машин перед повышением налога на утилизацию. Агентство добавило, что всего в прошлом месяце граждане России купили 653 000 легковых автомобилей с пробегом. Лидерами среди иномарок на вторичном рынке стали Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. В десятку по числу проданных иномарок также попали Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и BMW.
Теги
автомобиль

Все новости

Школьное питание: китайский подход
19.11.2025 в 11:30
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
19.11.2025 в 11:28
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку
19.11.2025 в 11:26
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
19.11.2025 в 11:20
Два мошенника украли крупный земельный участок у государства
19.11.2025 в 11:05
В Бурятии оставшихся без света сельчан запитали от резервных источников
19.11.2025 в 10:49
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
19.11.2025 в 10:49
В Бурятии «Хонда» влетела в грузовик
19.11.2025 в 10:40
Овцеводы Бурятии объединятся в союз
19.11.2025 в 10:18
На севере Бурятии лебедь потерял вторую половинку
19.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Школьное питание: китайский подход
Это грустная история о том, как в школьной столовой искали тараканов и не нашли
19.11.2025 в 11:30
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
Такие «шоколадки» будут дешевле натуральных
19.11.2025 в 11:28
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце детского юношеского творчества

19.11.2025 в 11:26
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
На мероприятии побывала семья Бадмаевых-Анулеевых

19.11.2025 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru