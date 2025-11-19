Школьное питание: китайский подход

То ли плохо искали, то ли тараканы обученные и сразу попрятались. А может быть и такое, что в столовой действительно отсутствуют эти питательные деликатесы восточной кухни.

В одном из телеграм-каналов не так давно появилось сообщение, которое вряд ли сильно кого-то удивило: в школе Бурятии нашли таракана. Точнее, половинку таракана в тарелке с едой. С чем связана такая экономия, непонятно - неужели нельзя было положить целого?

Районное управление образования отправилось выяснять вопрос наличия тараканов в школьной столовой. Но, ко всеобщему удивлению, не обнаружили ни одного. А ведь родители школьников утверждают, что тараканы - частые гости в тарелках учащихся.

Чиновники на всякий случай собрали представителей местных школ и рассказали им про тараканов, санитарию и все такое прочее.

Но мы до сих пор не понимаем, чем объяснить отсутствие тараканов. В Китае, например, килограмм жареных тараканов стоит 150 юаней. Это примерно 1700 рублей. Если класть в тарелку по одному таракану (целому), то хватит надолго. И питательно - столько белка!