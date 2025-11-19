Общество 19.11.2025 в 11:30

Школьное питание: китайский подход

Это грустная история о том, как в школьной столовой искали тараканов и не нашли
A- A+
Текст: Номер один
Школьное питание: китайский подход

То ли плохо искали, то ли тараканы обученные и сразу попрятались. А может быть и такое, что в столовой действительно отсутствуют эти питательные деликатесы восточной кухни. 

В одном из телеграм-каналов не так давно появилось сообщение, которое вряд ли сильно кого-то удивило: в школе Бурятии нашли таракана. Точнее, половинку таракана в тарелке с едой. С чем связана такая экономия, непонятно - неужели нельзя было положить целого?

Районное управление образования отправилось выяснять вопрос наличия тараканов в школьной столовой. Но, ко всеобщему удивлению, не обнаружили ни одного. А ведь родители школьников утверждают, что тараканы - частые гости в тарелках учащихся.

Чиновники на всякий случай собрали представителей местных школ и рассказали им про тараканов, санитарию и все такое прочее.

Но мы до сих пор не понимаем, чем объяснить отсутствие тараканов. В Китае, например, килограмм жареных тараканов стоит 150 юаней. Это примерно 1700 рублей. Если класть в тарелку по одному таракану (целому), то хватит надолго. И питательно - столько белка!

Теги
карикатура

Все новости

Школьное питание: китайский подход
19.11.2025 в 11:30
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
19.11.2025 в 11:28
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку
19.11.2025 в 11:26
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
19.11.2025 в 11:20
Два мошенника украли крупный земельный участок у государства
19.11.2025 в 11:05
В Бурятии оставшихся без света сельчан запитали от резервных источников
19.11.2025 в 10:49
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
19.11.2025 в 10:49
В Бурятии «Хонда» влетела в грузовик
19.11.2025 в 10:40
Овцеводы Бурятии объединятся в союз
19.11.2025 в 10:18
На севере Бурятии лебедь потерял вторую половинку
19.11.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%
Такие «шоколадки» будут дешевле натуральных
19.11.2025 в 11:28
В Улан-Удэ подвели итоги месячника по бурятскому языку

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце детского юношеского творчества

19.11.2025 в 11:26
В Россию завезли рекордное количество подержанных иномарок
Покупатели стремились привезти автомобили до повышения утилизационного сбора
19.11.2025 в 11:20
Мать-героиню из Бурятии чествовали в Госдуме
На мероприятии побывала семья Бадмаевых-Анулеевых

19.11.2025 в 10:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru