В шоколадных изделиях содержание какао понизят до 9%

Чиновники нашли отличный способ снизить высокие цены на шоколад. За счет того, что производителям разрешат изменять качество продукции.Росстандарт предложил признать шоколадными изделия с 9% какао в составе. Проект нового ГОСТа появился на портале правовых и нормативно-технических документов, сообщает «Авторадио.ру». Действующий стандарт требует, чтобы доля настоящего шоколада в составе конфет была не ниже 25%. Если документ будет утвержден, под определение «шоколадных» попадут и сладости, покрытые глазурью на основе пальмового масла. При этом отдельную маркировку для таких изделий вводить не планируется.Если эти изменения будут приняты, то многие «шоколадные» кондитерские изделия, которые производятся с пониженным содержанием какао, смогут быть официально признаны шоколадом. В действующем ГОСТе прописано, что содержание какао в шоколадной конфете должно составлять хотя бы 25%.