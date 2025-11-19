Грабитель в Улан-Удэ с побоями отобрал у девушки телефон

Накануне днем в Улан-Удэ молодой человек напал на девушку сзади, повалил на землю и побив отобрал мобильный телефон. С заявлением о грабеже 23-летняя горожанка обратилась в полицию.

- Девушка рассказала, что утром того же дня ей позвонил малознакомый мужчина и попросил встретиться. На улице возле дома собеседник сразу попросил у неё телефон, чтобы позвонить родственнице. После разговора он положил аппарат себе в карман. Когда потерпевшая потребовала вернуть телефон, он отказался. Тогда она забрала устройство силой и стала уходить, - сообщают в полиции республики.

В этот момент злоумышленник подошёл к ней сзади, повалил на землю, побил, вырвал телефон, стоимостью 18 тысяч рублей, и скрылся с места происшествия.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего улан-удэнца. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет, - добавили в МВД Бурятии.

Фото: loon.site