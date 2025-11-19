Организацию из Улан-Удэ оштрафовали за недочеты на трассе в Забайкалье

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с организации, работающей в сфере эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, штраф в 200 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Во время рейда на 701-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» сотрудники ГАИ МО МВД России «Петровск-Забайкальский» выяснили, что дорожные знаки установлены с нарушениями. Также на участке не было металлических барьерных ограждений.

За это компанию по решению суда оштрафовали на 200 тысяч рублей (ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ).

«На сегодняшний день задолженность взыскана в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - отметили в УФССП по Бурятии.