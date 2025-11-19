В Улан-Удэ очистили от «шишек» железнодорожный переезд в Горьком

Коммунальщики отчитались о проделанной работе за прошедшие сутки и рассказали, что очистили от снежных наростов еще несколько участков Улан-Удэ.

- Минувшей ночью комплекс Комбината по благоустройству выполнил большой объем работы на улицах Бабушкина и Медицинская. Грейдер, снегопогрузчик, тракторы-щетки и самосвалы вывезли более 400 кубических метров снега с этих участков, - сообщили в КБУ.

Также в Октябрьском районе грейдер и трактор-щетки работали на улицах Ключевская, Пугачева, Гармаева и Лебедева. В центре города они очистили от наледи и гололеда ул. Ранжурова. Скользкий участок находился в районе Национальной библиотеки. В Железнодорожном районе грейдер очистил площадь Комсомольскую, ул. Дзержинского, Ломоносова, Жуковского.

Фото: мэрия города