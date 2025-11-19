Общество 19.11.2025 в 12:23

Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли выписать из квартиры родственника

Она не могла продать жилье из-за регистрации мужчины в нем
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Кяхтинском районе Бурятии прокуратура помогла 72-летней женщине с инвалидностью выписать из квартиры родственника. Ей приходилось оплачивать за него коммунальные услуги, хотя он там не жил.

Мужчина после освобождения из мест лишения свободы «осел» в другом регионе, связь с родственницей не поддерживал и отказывался добровольно сниматься с регистрации.

Из-за состояния здоровья и возраста пенсионерка планировала продать недвижимость и переехать к дочери. Но она не могла распоряжаться имуществом – мешало наличие другого зарегистрированного лица.

«По результатам проверки прокуратура обратилась в суд с иском о снятии мужчины с регистрации и признании утратившим право пользования жилым помещением. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

