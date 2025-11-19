Общество 19.11.2025 в 13:44

На севере Бурятии наледь сковала дорогу

Проезд затруднен
Текст: Карина Перова
На севере Бурятии наледь сковала дорогу
Фото: Муя-инфо.24/7

В Бурятии временно затруднен проезд на 370 км автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». На участке борются с наледными водами.

«Это связано с аномально тёплыми температурами воздуха. Дорожники производят механическую очистку проезжей части, образовавшиеся промоины и ямы отсыпают грунтом», - прокомментировали в ГБУ «Дороги Бурятии».

Водителей призывают быть предельно внимательными, заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение времени в пути.

Теги
наледь дорога

ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

