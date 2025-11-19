Общество 19.11.2025 в 13:44
На севере Бурятии наледь сковала дорогу
Проезд затруднен
Текст: Карина Перова
В Бурятии временно затруднен проезд на 370 км автодороги «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо». На участке борются с наледными водами.
«Это связано с аномально тёплыми температурами воздуха. Дорожники производят механическую очистку проезжей части, образовавшиеся промоины и ямы отсыпают грунтом», - прокомментировали в ГБУ «Дороги Бурятии».
Водителей призывают быть предельно внимательными, заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение времени в пути.