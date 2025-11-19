Общество 19.11.2025 в 13:47

В Улан-Удэ начали заливать катки

Их обустраивают в школах и парках
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ начали заливать катки
Фото: скриншот видео
В столице Бурятии началась подготовка к открытию зимнего спортивного сезона. Как сообщили в мэрии, Комбинат по благоустройству уже приступил к заливке катков в хоккейных коробках школ и парков. Первой в очереди стоит школа №13 по ул. Радищева.

Заливка катков начинается при среднесуточной температуре до -10 градусов, обычно после 7 ноября. Сейчас холодной водой укладывается черновой слой, он ложится недостаточно гладко. Далее лёд будет наращиваться, выравниваться по уровню, а через несколько дней в зависимости от погодных условий начнется заливка горячей водой. Она сделает ледовое покрытие ровным и гладким. 

– Снег мы специально не убираем, по регламенту он служит своеобразной подушкой. Мы должны его хорошо пролить до твердого состояния. Процесс не быстрый, но нас всегда радует итоговый результат, когда дети получают ровный гладкий лед, – отмечает мастер дорожной службы комбината Бэликтэ Иванов.

Всего к зимнему спортивному сезону комбинат должен залить и подготовить хоккейные коробки примерно в десяти учебных заведениях города.
Теги
каток

Все новости

В Монголии откроется российский банк
19.11.2025 в 14:39
Туристы оставили на Байкале тяжелые металлы
19.11.2025 в 14:21
В Улан-Удэ начали заливать катки
19.11.2025 в 13:47
На севере Бурятии наледь сковала дорогу
19.11.2025 в 13:44
Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии
19.11.2025 в 12:48
Что такое программа долгосрочных сбережений
19.11.2025 в 12:24
Жительнице Бурятии с инвалидностью помогли выписать из квартиры родственника
19.11.2025 в 12:23
В Улан-Удэ очистили от «шишек» железнодорожный переезд в Горьком
19.11.2025 в 12:08
Бурятия готова к новой реформе муниципальной власти
19.11.2025 в 12:07
В Бурятии проходит всероссийская акция «БумБатл»
19.11.2025 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
В Монголии откроется российский банк
Туристы смогут снимать наличные тугрики по картам в Улан-Баторе
19.11.2025 в 14:39
Туристы оставили на Байкале тяжелые металлы
Ученые обнаружили во льду на Ольхоне высокие содержания нефтепродуктов и марганца
19.11.2025 в 14:21
На севере Бурятии наледь сковала дорогу
Проезд затруднен
19.11.2025 в 13:44
Инженер-взяточник из Бурятии получил 7 лет колонии
Он «скручивал» показания электросчетчика и обманывал людей
19.11.2025 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru