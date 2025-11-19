В Улан-Удэ начали заливать катки

В столице Бурятии началась подготовка к открытию зимнего спортивного сезона. Как сообщили в мэрии, Комбинат по благоустройству уже приступил к заливке катков в хоккейных коробках школ и парков. Первой в очереди стоит школа №13 по ул. Радищева.Заливка катков начинается при среднесуточной температуре до -10 градусов, обычно после 7 ноября. Сейчас холодной водой укладывается черновой слой, он ложится недостаточно гладко. Далее лёд будет наращиваться, выравниваться по уровню, а через несколько дней в зависимости от погодных условий начнется заливка горячей водой. Она сделает ледовое покрытие ровным и гладким.– Снег мы специально не убираем, по регламенту он служит своеобразной подушкой. Мы должны его хорошо пролить до твердого состояния. Процесс не быстрый, но нас всегда радует итоговый результат, когда дети получают ровный гладкий лед, – отмечает мастер дорожной службы комбината Бэликтэ Иванов.Всего к зимнему спортивному сезону комбинат должен залить и подготовить хоккейные коробки примерно в десяти учебных заведениях города.