Туристы оставили на Байкале тяжелые металлы

Ученые обнаружили во льду на Ольхоне высокие содержания нефтепродуктов и марганца
Текст: Иван Иванов
Туристы оставили на Байкале тяжелые металлы
Фото: архив «Номер один»
Научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» озвучили первые результаты исследования химического состава льда и подледной воды в проливе Малое море на Байкале. Выводы прозвучали на международной конференции в ноябре 2025 года, сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Отбор проб проводили в марте 2025 года в местах с самым интенсивным туристическим трафиком: в районе ледовой переправы на Ольхон и в популярных бухтах на материке и острове. Ученые бурили лунки прямо на ледовой дороге и у берегов.

Как рассказала научный сотрудник Екатерина Соловьева, повышенные концентрации нефтепродуктов обнаружили в двух из шести точек отбора проб. Они примерно в 2 раза выше обычных показателей. Но нефтепродукты в районе переправы — ожидаемая находка.

«Следы повышенных концентраций нефтепродуктов были ожидаемо обнаружены по берегам ледовой переправы — там, где машины снижали скорость и двигались на пониженной передаче», — заметила Соловьева.

Куда серьезнее то, что в других пробах ученые нашли превышения по тяжелым металлам, включая марганец, никель и железо. Пока объяснить их возникновение ученым сложно. Исследователи говорят, что источники могут быть как естественными, так и связанными с человеком.

«Причина может быть и антропогенной, и природной. Остров Ольхон имеют свою специфику по химическому составу грунтов, а при существующем физическом выветривании и эрозии почв перенос частиц вполне возможен, поэтому нужно подробно анализировать полученные результаты», — озвучила выводы Екатерина Соловьева.

Ученые подчеркивают, что это только первый этап исследования. Зимой 2025–2026 годов они планируют расширить наблюдения: увеличить количество точек отбора и провести комплексный анализ, чтобы точно определить источники загрязнений.
