В Монголии откроется российский банк

Власти Монголии готовы разрешить открытие филиала крупного банка из России. Об этом рассказал премьер страны Гомбожавын Занданшатар на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.«Мы готовы дать все разрешения на открытие филиала российского банка», — передает РИА Новости слова премьера Монголии. Он добавил, что финансовое учреждение поможет осуществлять платежи между странами.Как сообщает «Ura.ru», ранее в ходе официального мероприятия состоялась встреча президента России Путина с премьер-министром Монголии Занданшатаром. Они обсудили отношения между странами и договорились о том, что несмотря на сложности в переработке бензина, топливо из России будет поступать по экспортным контрактам в Монголию без перебоев.