В Улан-Удэ управляющие компании рискуют лишиться лицензии

В Улан-Удэ принимают меры в отношении управляющих организаций, систематически нарушающих требования жилищного законодательства. Данный вопрос взял на контроль Комитет муниципального контроля.

- По обращениям граждан проведены проверки, которые выявили неудовлетворительное содержание общего имущества. Ряд управляющих организаций неоднократно получали предписания, однако нарушения так и не устранили. В результате Комитет инициировал исключение двух многоквартирных домов в Железнодорожном районе из реестра — эти дома уже остались без управляющей компании, - рассказали в ведомстве.

В Госстройжилнадзор республики направлено ещё одно обращение об исключении из реестра двух домов, расположенных в Октябрьском районе.

При исключении из реестра лицензий многоквартирных домов, площадь которых составляет 15%, управляющая компания может лишиться лицензии в отношении всех домов, находящихся в управлении, добавили в Комитете муниципального контроля.

