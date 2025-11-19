Общество 19.11.2025 в 15:33

«Ты не наш больной»

Новосибирец умирал от инфаркта, а его на пять часов оставили в коридоре больницы
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено Еленой
Суд поставил точку в деле 60-летнего новосибирца Александра, в смерти которого его вдова обвинила врачей. Как сообщает КП-Новосибирск, в апреле 2020 года Александр почувствовал себя плохо: температура у него была 38,3, пульс зашкаливал, кожа посинела.

- Я вызвала скорую, но приехавшие врачи сразу заявили: «Зачем вызвали кардиобригаду? У него же температура», - рассказала КП-Новосибирск Елена, вдова сибиряка. – Я им объясняла, что муж перенес инфаркта в 2009 году, у него больное сердце.

Врачи скорой помощи сделали ЭКГ: кардиограмма показала мерцательную аритмию. Но вместо кардиоцентра мужчину, как говорит Елена, повезли в инфекционную больницу – делать тест на ковид.

Тест в итоге оказался отрицательным, но помощь Александру, со слов вдовы, так и не оказали.

- Мужу сказали: «Жди скорую, ты не наш больной». Он пять часов просидел в коридоре, - говорит Елена. – Он звонил мне, просил вызвать такси домой, так как был диабетиком и ему нужно было есть по часам, а там не было ничего — ни еды, ни помощи.

Только поздней ночью Александра перевезли в другую больницу. Там ему сделали флюорографию: со слов Елены, медики заявили, что нашли у мужчины двустороннюю пневмонию и снова оставили в коридоре. Позднее судмедэкспертиза установит, что пневмонии не было: изменения в легких были вызваны нарастающей сердечной недостаточностью.

Утром сибиряка перевели в другую больницу, где было оборудовано отделение для ковидных больных.

- Он звонил и говорил: «Я не пойму, куда меня положили. В коридоре лежу, все кашляют». Это были его последние звонки, - вспоминает женщина.

В полдень 29 апреля санитарка сообщила, что для Александра освободилась палата.

- Ему сказали: «Тащи свои вещи». А ему нельзя было вставать! Нужен был постельный режим, - говорит Елена. – Он донес свои вещи, потом пошел в туалет и там умер — его нашли другие больные.

Когда родные приехали с передачкой, они несколько часов не могли найти Александра, его телефон не отвечал. Врач вышел к ним уже с вещами сибиряка и сообщил, что он скончался. Вскрытие показало: у Александра был повторный инфаркт миокарда.

Елена Викторовна подала гражданский иск в суд. Во время разбирательств были выявлены многочисленные нарушения в документах.

- В медицинской карте были записи от июня, хотя муж умер в апреле. Анализы, которые должны брать сразу при поступлении, ему взяли после смерти! – утверждает женщина.

Первый суд в 2022 году присудил Елене компенсацию в 200 тысяч рублей.

- Для меня это было плевком в душу. Я понимала, что нужно бороться дальше, - говорит сибирячка.

Вдова наняла адвоката и подала апелляцию. В 2024 году областной суд вынес новое решение: 1,2 миллиона рублей Елене и по 800 тысяч на каждого ребенка (их в семье двое).

Общая сумма взыскания с медицинских учреждений составила 2,8 миллиона рублей.

- Деньги – это не главное. – говорит сибирячка. – Я хотела, чтобы те врачи, которые оставили моего мужа умирать в коридоре, понесли наказание. Знаю, что заведующую отделения понизили до терапевта. Но достаточное ли это наказание?

Елена Викторовна признается, что боль утраты до сих пор никуда не ушла.

- Если бы моему мужу вовремя сделали операцию, он был бы жив, - повторяет она. – Вместо этого его развозили по больницам и бросили умирать.
