В Бурятии банки пристрастились к подсаживанию клиентов на азарт

Основу бизнес-модели популярных среди молодежи F2P-игр («free-to-play», в которые можно играть бесплатно) составляют казино-механики. Ни для кого не секрет, что такие элементы, как колесо фортуны, лутбоксы и пр., эксплуатируют психологию азарта, формируя у пользователей зависимость и побуждая их к постоянным тратам. Постепенно у человека появляется лудомания, от которой невероятно сложно избавиться. Теперь же столь популярная проблема усугубляется тем, что аналогичные методы все чаще перенимают банки, представляя их как «безобидную» геймификацию.F2P-игр зачастую предлагают игрокам внести деньги за то, чтобы у их персонажа быстрее восстановилась энергия или прокачались определенные навыки. Для покупок даже нередко используется внутриигровая валюта с возможностью ее вывода и конвертации в привычные нам рубли. Причем в онлайн-играх все более агрессивно используют механики казино - иллюзию выигрыша. Пользователь может, например, просто так получить подарки: силу для своего персонажа, игровое оружие и т. д. По сути, разработчики таким образам продают людям «воздух». Генерировать электронные подарки разрабы могут до бесконечности, тем самым вновь и вновь подпитывая иллюзию выигрыша.Психологи указывают, что такие игры – это инструмент тонкой манипуляции. Они эксплуатируют наши слабости: азарт, тягу к коллекционированию и страх упустить выгоду, подсаживая пользователя на «эндорфиновую иглу».На недавней конференции по игровой зависимости исследователь НИУ ВШЭ Егор Чупров заявил, что внедрение казино-механик ведет к серьезным социальным последствиям. Он привел в пример банки, которые, увидев эффективность этих методик в играх, стали активно их перенимать.Чтобы стимулировать безналичные платежи, банки и магазины внедряют в свои приложения игры, например, еженедельное «колесо фортуны», через которое разыгрываются скидки и кешбэки. Под видом «выигрыша» клиентам предлагают скидки от 5% до 70% на различные услуги, вроде проезда в транспорте. Но маркетологи идут дальше, создавая экзотические акции. Один из банков заманивает лотереей с «возможным» кешбэком до 50%, а на самом деле выдает порядка 150 рублей в неделю.Чтобы приучить клиента к азарту, маркетплейсы используют «морковки» - бесплатные электронные подарки для ставок в розыгрышах. Это и есть та самая «подготовка почвы»: человек, привыкший к игровым механикам в безобидном контексте, психологически созревает для настоящего гемблинга. Прямое казино многих пугает, а вот ставки на спорт кажутся логичным следующим шагом.Одной из причин столь сильного влияния онлайн-игр является рост потребности в признании и самоуважении. В известной пирамиде иерархии человеческих потребностей, описанной психологом Абрахамом Маслоу, уважение и признание находятся даже выше, чем базовые потребности и социальные коммуникации. Иначе говоря, после удовлетворения игроком своей потребности в общении (при коллективный игре) далее мотивировать его больше и больше работать и тратить деньги может только соревновательный азарт. Когда в результате выигрыша он получает признание и уважение со стороны людей.Увы, часто такие соревнования и азартные игры доводят человека до полного финансового краха. В Бурятии проблема игровых зависимостей весьма серьезна, особенно она больно бьет по семейному бюджету, когда люди, прежде всего мужчины, проигрывают целые состояния. А это ведет уже к росту числа разводов в нашей республике. Поэтому специалисты в области здоровья приветствуют любые меры правительства, направленные на защиту населения, особенно молодежи.Стоит отметить, что буквально на днях правительственная комиссия внесла поправки в законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Согласно предложенным изменениям, для организаторов азартных игр - букмекерских контор и тотализаторов - планируется ввести запрет на дистанционный прием ставок с использованием кредитных и корпоративных карт. Под ограничение также подпадут средства со счетов индивидуальных предпринимателей, если они являются заемными.Кроме того, на рассмотрении находился вопрос о запрете переводов с дебетовых карт за счет средств овердрафта. Так правительство намеренно бороться с теми явлениями, которые порождают сами же банки.