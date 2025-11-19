Любитель пьяной езды в Улан-Удэ заплатил государству 200 тысяч

С жителя Улан-Удэ после вождения в пьяном виде взыскали стоимость автомобиля, который он успел продать. Ранее горожанина уже признавали виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде, однако это не остановило его вновь сесть за руль после употребления алкоголя.

Остановившие водителя сотрудники ГАИ зафиксировали 0,42 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, но после совершения преступления нарушитель продал принадлежащий ему автомобиль за 200 тысяч рублей.

- В соответствии с приговором суда горожанин был признан виновным. Его приговорили к 240 часам обязательных работ, на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и конфисковали стоимость проданного автомобиля в размере 200 тыс. рублей, - рассказали в службе судебных приставов.

После возбуждения исполнительного производства в отношении любителя пьяной езды в службе судебных приставов республики задолженность была взыскана в полном объеме. 200 тысяч рублей перечислены в доход государства.

Фото: Номер один