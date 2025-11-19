В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе

Этого преображения жители ждали целых пять лет. Именно в 2020 году, после многочисленных обращений горожан, живущих в этом микрорайоне, было принято решение о необходимости благоустройства сквера. Обновленное пространство получило официальное название «Сквер по улице Фрунзе». Теперь это место, где приятно проводить время с семьей и друзьями.





- Изюминка проекта - создание стел со сменной тематикой. Эти малые архитектурные формы позволяют менять экспозиции материалов. Информация на них посвящена трудовому подвигу жителей города, славным страницам предприятий, таких как ЛВРЗ, Авиазавод и другим. Это не просто элементы декора, а напоминания о нашей истории и людях, которые внесли свой вклад в развитие региона, - отметила Ирина Ахандаева, руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Республики Бурятия.





Всего в этом году в Бурятии по программе «Формирование комфортной городской среды», с 2025 года входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», благоустраиваются 83 дворовых и 85 общественных территорий.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В столице Бурятии завершилось благоустройство одной из самых оживленных исторических улиц – пешеходной зоны вдоль территории детского сада №57 «Белочка» со стороны улицы Фрунзе. Оно стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным.«Я очень доволен строительством данного сквера. На этом месте долгое время были развалины и разруха, было непонятно – то ли это автодорога, то ли пешеходная зона. А теперь здесь очень комфортно», - поделился впечатлением горожан Иннокентий.Общая стоимость работ составила чуть более 21 млн рублей. Дизайн проект разработал талантливый архитектор Дмитрий Ильин, который вложил душу в каждую деталь.В рамках благоустройства по дизайн-проекту уложена брусчатка и покрытие из резиновой крошки для безопасности детей, сделано освещение и озеленение территории. В сквере установлены малые архитектурные формы (стелы с тематикой ВОВ), которые напоминают о подвиге предков. А для безопасности посетителей оборудовано видеонаблюдение.