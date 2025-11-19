Общество 19.11.2025 в 17:16

Вузы Бурятии представили свои проекты перед федералами

Итоги защиты станут известны в декабре
Текст: Андрей Константинов
Вузы Бурятии представили свои проекты перед федералами
18 ноября в Министерстве науки и высшего образования России состоялась защита трех вузов из Бурятии по мероприятиям программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Итоги защиты станут известны в декабре.

Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, в рамках программы «Приоритет» ученые Бурятского госуниверситета разработали технологию по созданию модифицированного коллаген-ламининового раневого покрытия с комбинированным регенеративным, противовоспалительным и антимикробным действием. 


«У всех на слуху NovoSkin, так вот за маркой компании «Шенескин» стоит совместный труд сотрудников лаборатории регенеративной медицины БГУ. Сегодня налажена связь с военными медиками Москвы и Санкт-Петербурга для использования раневого покрытия в лечении участников специальной военной операции», - пояснил Алексей Цыденов.

Бурятская сельхозакадемия участвует в программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» с 2022 года со стратегическим проектом по лекарственному растениеводству. Вуз не только систематизировал обучение и стажировку студентов, но и наладил связи с другими вузами и научными организациями по этой тематике. Сегодня в стенах БГСХА выпускаются экстракты, БАДы и другие продукты под брендом «Академия трав».

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления в рамках «Приоритета» разработал новые строительные материалы: дисперсно-армирующую добавку для фибробетона, самоуплотняющийся фибробетон, напольные смеси, а также технологию изготовления бронепластин класса защиты Бр3 и Бр4 - уже проведены испытания на сверхскоростную ударную нагрузку. Пластины на 25-30% легче аналогов, обладают отсутствием травматических последствий после удара. Сегодня разработка находится на сертификации в НИИ Стали.


«Поддержка научно-технологических разработок сегодня крайне важна, это всегда подчеркивает наш президент Владимир Владимирович Путин. Это двигает экономику, готовит нужных специалистов, решает социальные и стратегические задачи государства. Полностью разделяю его мнение. Как видите, государственная программа «Приоритет» имеет сегодня большое значение не только для нашей республики, но и страны в целом. Рад успехам наших ученых», - отметил глава Бурятии.

Напомним, ранее по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым глава Бурятии сообщил, что вузы республики получают серьезную финансовую поддержку в общем размере 1,1 млрд рублей.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
