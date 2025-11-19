Жителям Бурятии пока не светит дорога в Новый Уоян

В Бурятии пока нет серьезных планов по строительству дороги от Улюнхана до Нового Уояна. Причина банальна – отсутствие средств. Это стало известно из ответа республиканского Минтранса жителям Курумканского района, который приводит телеграм-канал «Курумкан-инфо.24/7».Как пояснили в Минтрансе, дорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян на участке от Улюнхана (497 км) до Нового Уояна (737 км) является труднопроходимой.«Требуется разработка проектной документации. Однако средств республиканского бюджета на разработку проектной документации и реконструкцию (строительство) такого капиталоемкого объекта недостаточно. По этому вопросу ведется работа с федеральными органами, однако пока положительного ответа, к сожалению, нет», - пояснили в министерстве.