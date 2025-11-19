Общество 19.11.2025 в 17:43
Опровержение
«Решением Арбитражного суда Республики Бурятия по иску общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский завод» к редакции газеты «Номер Один» и к учредителю сетевого издания GAZETA-N1.RU ООО «Тори-пресс» признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ООО «Тимлюйский завод» следующие сведения, опубликованные 17 мая 2022 года на Интернет-ресурсе https://gazeta-n1.ru/news/business/111413/ в статье под заголовком «В Тимлюе завелись контрабандисты»:
- «В Тимлюе завелись контрабандисты»;
- «ООО «Тимлюйский завод», входящее в бизнес-группу, созданную иркутскими бизнесменами во главе с Игорем Юрьевичем Крендясевым на базе Тимлюйского завода асбоцементных изделий, на протяжении ряда лет практикует отгрузку товарной продукции за рубеж со значительным превышением его фактического веса над указанным в накладной»;
- «По имеющимся сведениям, излишки груза, отправленного по маршруту «ст. Тимлюй Восточно-Сибирской ЖД – ст. Спитамен Таджикских железных дорог», являются умышленными действиями руководства ООО «Тимлюйский завод», направленными на поставки за рубеж без оплаты таможенной пошлины продукции одноименного завода. Фактически контрабандным путем с последующим сокрытием части экспортной выручки от налогообложения»;
- «Наряду с негативными экономическими последствиями для госбюджета, утверждает источник «Номер один».
Редакционный комментарий
Мы рады сообщить: контрабандистов в поселке Тимлюй нет! Крепкие бородатые парни под покровом ночной темноты не волокут через границу нефрит, кедровые орехи и прочие растительные дары степей и лесов Бурятии. А также не отправляют в ближнее зарубежье шифер в перегруженных железнодорожных вагонах с искаженными данными в накладных. Если подобное и случается, то, само собой, по независящим от руководства ООО «Тимлюйский завод» обстоятельствам. Сама же иркутская компания, обосновавшаяся на промплощадке бывшего Тимлюйского АЦИ, исключительно белая и пушистая (не в прямом, конечно, смысле, а в плане законопослушания).
Так мы понимаем позицию истца в деле о защите деловой репутации, рассмотренном Арбитражным судом РБ, который иск общества с ограниченной ответственностью «Тимлюйский завод» удовлетворил.
Сведения о перегрузе железнодорожного вагона и искажении данных в накладной были основаны на решениях Арбитражного суда Иркутской области. Им была взыскана с ООО «Тимлюйский завод» в пользу ОАО «РЖД» неустойка за превышение грузоподъемности вагонов и искажение сведений о массе груза в накладной, приведшее к занижению размера провозной платы, в размере 783 017 рублей. По другому делу с ООО «Тимлюйский завод» в пользу ОАО «РЖД» взыскан штраф за искажение сведений в железнодорожной транспортной накладной в размере 64 952 рубля.
ООО «Тимлюйский завод» с этими вердиктами согласилось. Генеральный директор управляющей организации Игорь Крендясев даже пояснил в одном из интервью: «Наша продукция может иметь большую влажность или толщину. Это как раз такая история» (интересно, как это соотносится с ГОСТом?).
В суде после нашей публикации представитель ООО «Тимлюйский завод» заявила о причине согласия с неустойкой и штрафом: «Факты, явившиеся основанием для взыскания штрафов, имели свое документальное подтверждение вне зависимости от наличия или отсутствия вины общества». Ключевое здесь, видимо, «отсутствие вины».
Вот такая получилась петрушка...
Мы исполняем решение Арбитражного суда РБ и публикуем опровержение сведений о «контрабандистах» в Тимлюе. Но адресуем надзорным органам вопрос: что сегодня происходит на бывшем Тимлюйском АЦИ, находящимся под контролем иркутской бизнес-группы во главе с Игорем Крендясевым?
