Общество 20.11.2025 в 09:22

В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля

Ущерб от их действий превысил 422 тысяч рублей
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

В Бурятии на льду реки Кичера «засекли» трех браконьеров из Северобайкальска. С помощью запрещенных орудий лова они незаконно добыли более 50 хвостов байкальского омуля. Ущерб от их действий оценили в 422 тысячи рублей.

Нарушителей поймали в ходе рейда сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте и ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области. Они изъяли у мужчин 60 метров рыболовных сетей и незаконно добытую рыбу, которую направили на экспертизу.

«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренных статьей 256 УК РФ. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Теги
браконьерство омуль транспортная полиция

Все новости

Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
20.11.2025 в 10:25
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
20.11.2025 в 10:16
В Бурятии пожарные вывели мужчину из горящего дома
20.11.2025 в 10:01
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
20.11.2025 в 10:00
Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО
20.11.2025 в 09:40
Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам
20.11.2025 в 09:29
Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов
20.11.2025 в 09:24
В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля
20.11.2025 в 09:22
В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
20.11.2025 в 09:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
У региона не хватает денег на строительство дороги, ее возведут по концессионному соглашению
20.11.2025 в 10:25
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
В Монголии будут отмечать важные для страны праздники
20.11.2025 в 10:16
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
Общая протяжённость труб составит почти 4 км
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
Он осуществил свои планы благодаря господдержке
20.11.2025 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru