В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля

В Бурятии на льду реки Кичера «засекли» трех браконьеров из Северобайкальска. С помощью запрещенных орудий лова они незаконно добыли более 50 хвостов байкальского омуля. Ущерб от их действий оценили в 422 тысячи рублей.

Нарушителей поймали в ходе рейда сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте и ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области. Они изъяли у мужчин 60 метров рыболовных сетей и незаконно добытую рыбу, которую направили на экспертизу.

«В действиях граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренных статьей 256 УК РФ. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.