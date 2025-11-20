Общество 20.11.2025 в 09:29

Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам

Девочка сама перевела ему 44 тысячи рублей
Текст: Елена Кокорина
Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам

В полиции Бурятии рассказали об очередном случае мошенничества с участием 11-летней школьницы. Девочка взяла мамин телефон и сделала скриншот, который направила в мессенджере для помощи подруге. Позже оказалось, что своими действиями она помогла мошеннику подобраться к семейным накоплениям.

- После отправки скриншота ей написал неизвестный и сообщил, что на маму могут оформить кредит. Чтобы «предотвратить» оформление кредита злоумышленник настоял на переводе денежных средств на указанные им абонентские номера. Не раздумывая, девочка перечислила мошеннику 44 тысячи рублей, после чего мошенник удалил всю переписку, - сообщили в МВД республики.

Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
У региона не хватает денег на строительство дороги, ее возведут по концессионному соглашению
20.11.2025 в 10:25
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
В Монголии будут отмечать важные для страны праздники
20.11.2025 в 10:16
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
Общая протяжённость труб составит почти 4 км
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
Он осуществил свои планы благодаря господдержке
20.11.2025 в 10:00
