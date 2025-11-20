Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам

В полиции Бурятии рассказали об очередном случае мошенничества с участием 11-летней школьницы. Девочка взяла мамин телефон и сделала скриншот, который направила в мессенджере для помощи подруге. Позже оказалось, что своими действиями она помогла мошеннику подобраться к семейным накоплениям.

- После отправки скриншота ей написал неизвестный и сообщил, что на маму могут оформить кредит. Чтобы «предотвратить» оформление кредита злоумышленник настоял на переводе денежных средств на указанные им абонентские номера. Не раздумывая, девочка перечислила мошеннику 44 тысячи рублей, после чего мошенник удалил всю переписку, - сообщили в МВД республики.

Фото: loon.site