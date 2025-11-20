Общество 20.11.2025 в 09:40

Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО

Мужчина отрекся от криминальной субкультуры, но это ему не помогло
Текст: Андрей Константинов
Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО
Фото: аппарат Уполномоченного по правам человека
19 ноября Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова провела личный прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО Улан-Удэ. Также омбудсмен совместно с представителями прокуратуры и УФСИНа произвела обход общих камер, а также спецблок, где содержаться лица, состоящие на профилактическом учете, совершившие резонансные преступления, а также преступления террористической направленности.

«По поступившим во время обхода вопросам даны разъяснения на месте. Жалоб и заявлений на условия содержания не поступало», - сообщили в аппарате Уполномоченного. 

В ходе приема к Юлии Жамбаловой обратились два участника спецоперации. Они просили оказать содействие в получении удостоверения ветерана боевых действий и наград, которые были присвоены в период их участия в СВО. 

«Обращения приняты в работу, запросы направлены в 36-ю армию», - отметили в аппарате омбудсмена. 

Также на прием обратился мужчина, обвиняемый по экстремистской статье. Он сообщил, что сейчас его мировоззрение полностью изменилось, он больше не поддерживает криминальную субкультуру и встал на путь исправления. Арестант также высказал желание принять участие в спецоперации. Однако в этом вопросе Юлия Жамбалова ему помочь не смогла.

«Лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по экстремистской статье, по закону не может заключить контракт с Министерством обороны», - сообщили в аппарате Уполномоченного.
Теги
сизо спецоперация уполномоченный

ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

