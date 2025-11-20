В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию

В центральной части города идет строительство новой канализационной насосной станции в рамках реконструкции инженерных сетей. Несмотря на сложные условия, такие как, высокие грунтовые воды и наличие множества пересечений подземных коммуникаций, работы продолжаются, сообщили в Комитете по строительству.

– В комплексе с реконструкцией инженерных сетей, ведущих к канализационной насосной станции, будет создана надежная инфраструктура для развития центра и строительства новых объектов. Сейчас объект находится на стадии бетонирования основания и сборки арматурного каркаса стен. Все технологические меры для защиты действующих сетей приняты, ведётся откачка воды, - рассказал первый замдиректора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Владимир Овчаренко.

Строительство новой станции ведется по улице Советской, к ней прокладывают инженерные сети от улиц Каландаришвили, Свободы, Банзаровой и Свердловой. В комплекс работ входит монтаж сетей холодного водоснабжения, напорной канализации, а также самотечно‑хозяйственных бытовых сетей. Общая протяжённость канализационных труб составит почти 4 км, водопроводных сетей – 1,7 км.

Фото: мэрия города