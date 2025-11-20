Общество 20.11.2025 в 10:00

Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса

Он осуществил свои планы благодаря господдержке
Текст: Карина Перова
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

Ветеран СВО из Бурятии Арсалан Гуржапов, получивший ранение, нашел себя в агробизнесе. Он успешно прошел «Школу фермера» и выиграл грант «Агростартап». Благодаря последнему и господдержке, оказываемой в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», мужчина смог организовать свое хозяйство и закупить скот, рассказали в Минсельхозпроде региона.

После окончания школы Арсалан Гуржапов, как и многие молодые люди, уехал из родной деревни искать лучшей доли. Потом была армия, служба по контракту и добровольческий уход на спецоперацию. Но ранение, полученное в июне 2023 года под Краснопольем, изменило его планы.

«После увольнения, я не знал, чем заниматься, пошел в строительство домов» - вспоминает Арсалан. Но его душа не лежала к этому ремеслу.

Ключевым моментом стало поступление в «Школу фермера» по наводке Фонда защитников Отечества. Именно там ему рассказали о ведении фермерского хозяйства как о рентабельном агробизнесе. Вдохновленный и вооруженный знаниями, он решил подать заявку на грант «Агростартап». Его поддержали родственники и жена, которая, по его словам, стала его главным «мозговым центром».

Идея заняться фермерством родилась не на пустом месте. Детство Арсалана прошло в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, где его родители работали в колхозе – отец трактористом, мать дояркой. Арсалан с малых лет помогал родителям, а когда подрос – работал на технике. «Опыт имеется» - говорит фермер.

Став победителем гранта «Агростартап», он направил средства на приобретение фермы в Заиграевском районе, аренду земли и закупку 40 голов симментальской породы КРС.

Сегодня вся семья Арсалана Гуржапова вовлечена в обустройство хозяйства. Вместе с супругой и тремя детьми он приводит в порядок ферму. Особое внимание уделяется подготовке к следующему сезону, в планах приобретение собственной кормоуборочной техники для полного цикла заготовки кормов для скота и поставки его на откорм, все в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Для ветерана СВО его ферма стала больше, чем бизнес-проектом. Это возрождение семейной традиции работы на земле и возможность растить детей в родной среде. Так, как государственная поддержка в сочетании с личной целеустремленностью помогают нашим героям адаптироваться к мирной жизни», - заключили в Минсельхозпроде Бурятии.

Теги
ветеран СВО агробизнес господдержка нацпроект минсельхоз агростартап

