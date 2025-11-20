Общество 20.11.2025 в 10:16
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
В Монголии будут отмечать важные для страны праздники
Текст: Карина Перова
В Тункинском районе Бурятии 21 и 26 ноября приостановят движение через автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне – Ханх). Причина тому – празднование в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия.
В Бурятской таможне просят учитывать эту информацию и использовать альтернативные маршруты через МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки.
