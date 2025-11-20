Общество 20.11.2025 в 10:16

В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды

В Монголии будут отмечать важные для страны праздники
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
Фото: пресс-служба Бурятской таможни

В Тункинском районе Бурятии 21 и 26 ноября приостановят движение через автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне – Ханх). Причина тому – празднование в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия.

В Бурятской таможне просят учитывать эту информацию и использовать альтернативные маршруты через МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки.

Теги
ДАПП Монды Монголия граница

Все новости

Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
20.11.2025 в 10:25
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
20.11.2025 в 10:16
В Бурятии пожарные вывели мужчину из горящего дома
20.11.2025 в 10:01
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
20.11.2025 в 10:00
Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО
20.11.2025 в 09:40
Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам
20.11.2025 в 09:29
Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов
20.11.2025 в 09:24
В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля
20.11.2025 в 09:22
В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
20.11.2025 в 09:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
У региона не хватает денег на строительство дороги, ее возведут по концессионному соглашению
20.11.2025 в 10:25
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
Общая протяжённость труб составит почти 4 км
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
Он осуществил свои планы благодаря господдержке
20.11.2025 в 10:00
Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО
Мужчина отрекся от криминальной субкультуры, но это ему не помогло
20.11.2025 в 09:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru