В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды

В Тункинском районе Бурятии 21 и 26 ноября приостановят движение через автомобильный пункт пропуска Монды (на монгольской стороне – Ханх). Причина тому – празднование в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия.

В Бурятской таможне просят учитывать эту информацию и использовать альтернативные маршруты через МАПП Кяхта и ЖДПП Наушки.