Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили вопрос строительства дороги от Иркутска до нового аэропорта, сообщает информационный портал СИА.

«Тему развития дорог в рамках концессионных соглашений губернатор Игорь Кобзев обсудил с председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко. В число таких объектов может войти дорога к будущему аэропорту Иркутска, ее планируют проложить из областного центра», – пояснили в пресс-службе областного правительства.

Концессионное соглашение, как правило, предусматривает, что государство передает концессию на осуществление проекта частному инвестору, который берет на себя ответственность по строительству, финансированию возводимого объекта и управлению им на период действия соглашения. После этого объект возвращается государству, а инвестор получает право на взимание платы за проезд, окупая таким образом свои вложения.

В настоящее время ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» подготовила техническое задание на разработку технико-экономического обоснования для выбора оптимальных направлений дороги.