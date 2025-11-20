Предприятие в Улан-Удэ обязали поставить газоочистное оборудование

Прокуратура пресекла выбросы в атмосферу, а суд обязал одно из предприятий Улан-Удэ поставить газоочистное оборудование. Его котельная отапливало помещения углем и задымило всю округу.

- Предприятие занималось столярным, плотничным, малярным и стекольным работам. Проверка установила, что котельная предприятия отапливается углем и не оборудована газоочистной установкой, что приводит к выбросам вредных веществ в атмосферу. Помимо этого, организация осуществляла водоснабжение из скважины без лицензии на пользование недрами, - рассказали в прокуратуре республики.

Через суд юрлицо обязали установить газоочистное оборудование и получить лицензию на право пользования недрами с целью добычи подземных вод для технического обеспечения водой цеха.

Фото: loon.site