Общество 20.11.2025 в 11:30

Молодые ученые Бурятии помогают реализовывать масштабный проект по облепихе

За свой труд они получают стимулирующие выплаты в рамках нацпроекта
Текст: Карина Перова
Молодые ученые Бурятии помогают реализовывать масштабный проект по облепихе
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии шесть молодых ученых БГСХА помогают партнеру академии, СПОК «Облепиха-03» из Селенгинского района, реализовывать масштабный проект по облепихе. За такое решение практических задач АПК республики они получают стимулирующие выплаты на 720 тыс. рублей в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», рассказали в Минсельхозпроде региона.

Амбициозная цель предприятия по закладке 500 га промышленных садов облепихи стала вызовом для науки. Руководитель проекта Наталья Васильева пояснила, что их команде необходимо заложить как можно больше промышленных садов.

«Чтобы 500 гектар засадить, это огромное количество посадочного материала. И чтобы его получить, нужно усовершенствовать технологии, чтобы быстрее, в кратчайшие сроки можно было высадить», - сказала ученый.

Ученые и студенты не просто проводят опыты в лабораториях, а активно трудятся на земле. К работе приступили уже с весны – тогда специалисты заложили экспериментальный сад площадью 1 га саженцами, выращенными в питомнике академии. Летом вуз предоставил кооперативу 12 тыс. зеленых черенков облепихи и жимолости для размножения.

Первые впечатляющие итоги подвели осенью: приживаемость черенков составила 70-80%, что является отличным показателем. Двухнедельную практику в кооперативе прошли 36 студентов. Ребята занимались прополкой, поливом, учетом и посадкой, получая за это зарплату и бесценный опыт.

«С помощью молодых ученых у теперь у нас есть точные технологии. Для нас проценты приживаемости черенков – это реальная экономия времени и ресурсов. С таким научным тылом наши планы на 500 гектаров выглядят не как мечта, а как чёткий бизнес-план. И что еще важно – будущие кадры. Студенты приезжают на практику, а некоторые уже спрашивают о трудоустройстве. Вот так растим будущих специалистов вместе с садом», - отметила председатель СПОК «Облепиха 03» Ирина Баранова.

Работа команды БГСХА на этом не останавливается. В ближайшие месяцы ученые планируют разработать новые функциональные продукты питания: чаи, сиропы на основе сортов облепихи бурятской селекции, известных рекордным содержанием витамина С (до 250 мг на 100 г) и облепихового масла (до 9%).

Но основной фокус исследователей на селекции. Вуз уже передал на государственное сортоиспытание новый сорт облепихи «Агрономическая 70» и ведет работу над созданием совместного с кооперативом сорта.

«Необходимость обновления сортов есть. Меняются климатические условия, появляются новые вредители и болезни. Новые сорта должны быть более устойчивыми, урожайными и содержать больше полезных веществ», - подчеркнула Наталья Васильева.

Чтобы все это осуществить, в академии оборудуют новую лабораторию садоводства с современным оборудованием, в том числе ПЦР-анализаторами, позволяющими на ранних этапах изучать устойчивость растений.

Стимулирующие выплаты для молодых специалистов стали не просто финансовой поддержкой, а признанием их работы и мощным мотиватором.

«Конечно, каждому приятно. Это мотивирует, чтобы больше и глубже погрузиться в работу. Где-то мы работаем и по выходным, выезжаем в хозяйство, готовим документы по вечерам. Ты знаешь, что твой труд ценится, и это приятно», - поделился участник проекта.

