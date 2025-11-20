Целевой студент-ветеринар из Бурятии нашел себя в профессии согласно нацпроекту

Выпускник из Бурятии Роман Балык прошел успешный переход от студента-целевика к молодому специалисту, что соответствует целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Сразу же 1 сентября юноша пришел работать на Бурятскую республиканскую станцию по борьбе с болезнями животных. Здесь ему поручили работать в информационных системах «Хорриот» и «Реагро», рассказали в Минсельхозпроде республики.

Роман окончил учебное заведение с красным дипломом. Первый рабочий день совпал с его днем рождения. Свою профессию выбрал целенаправленно – молодому человеку всегда нравилось работать с животными. Родители подсказали, что целевое обучение даст возможность гарантированного трудоустройства, и сын будет дальше расти и трудиться в профессии.

История Романа – частный случай большой системной работы. Заместитель министра сельского хозяйства Бурятии – председатель комитета развития сельских территорий Тимур Гомбоев пояснил, что в рамках стартовавшего в этом году нацпроекта выстраивается комплексная система, которая охватывает весь путь специалиста – от агротехкласса до рабочего места и собственного дома на селе.

Главная цель проекта – обеспечить агропромышленный комплекс квалифицированными кадрами, которые придут работать в отрасль. Механизм включает организацию агротехклассов с финансовым стимулированием учителей, целевое обучение в лучшем аграрном вузе, поддержку при прохождении практики студентами и обязательную отработку в течение нескольких лет после выпуска. Кроме того, по программе «Комплексного развития сельских территорий» делается упор на строительство домов для молодых специалистов.

Сейчас Роман Балык работает в отделе противоэпизоотических мероприятий. Он анализирует данные о вакцинациях, лабораторных исследованиях и движении животных в информационных системах «Хорриот» и «РегАгро». Эта работа – основа для принятия решений по борьбе с опасными болезнями, такими как ящур или африканская чума свиней.

Руководство Романа видит в таких целевиках решение кадрового вопроса в службе.

«В прошлом году мы впервые ввели именную стипендию Управления, которую уже получают 6 студентов. Также работаем по контрактно-целевой подготовке и активно решаем жилищный вопрос молодых специалистов», - рассказала начальник Управления ветеринарии Бурятии Евгения Цыренжапова.

Таким образом, поддержка оказывается не разово, а комплексно.

Роман определился с дальнейшими планами: «Через пять лет я хочу остаться в службе и, возможно, дорасти до ведущего ветврача. Стать настоящим специалистом в этой сфере». Он продолжает обучение в аспирантуре, совмещая теорию с практикой.

«Не бояться и стараться показать себя в практических навыках... и не бояться ошибиться. На ошибках учатся», - такое напутствие дает молодой специалист будущим студентам.

«Его личный путь от абитуриента-целевика до аспиранта и специалиста ветеринарной службы – это модель, которую призван тиражировать нацпроект. Инвестиции в кадры, подкрепленные созданием комфортных условий для жизни и работы, является фундаментом продовольственной безопасности республики и страны», - заключили в Минсельхозпроде Бурятии.