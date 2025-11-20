Общество 20.11.2025 в 12:34

Жительницу Бурятии обвинили в угоне машины своей приятельницы

За рулем авто ее задержали пьяной
Текст: Елена Кокорина
37-летнюю жительницу Гусиноозерска обвиняют в угоне автомобиля. В конце октября 2025 года она была задержана сотрудниками ГИБДД за рулем чужой машины в нетрезвом состоянии. В полиции отмечают, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, за что была лишена прав, а также и к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на 56-летнего жителя Улан-Удэ, но в момент происшествия автомобилем пользовалась его родственница — знакомая задержанной. 20 октября она приехала в гости к подозреваемой и женщины «хорошо» выпили.

- Будучи в состоянии опьянения, гостья решила не садиться за руль и оставила машину припаркованной у дома, а ключи у знакомой. После её ухода задержанная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно села за руль автомобиля, чтобы доехать до ближайшего магазина за сигаретами, где и была остановлена сотрудниками ДПС, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

угон

