Сельчанина в Бурятии будут судить за убийство отца

В Джидинском районе Бурятии завершено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве отца. Вскоре он предстанет перед судом.

- Следствием установлено, что в ночь на 25 августа 2025 года обвиняемый в селе Нарын пришел в дом к отцу и стал распивать с ним алкоголь. Позже они поссорились и мужчина нанес пенсионеру множество ударов табуретом, руками и ногами по голове, груди и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался, а фигурант скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан, - рассказали в Следственном комитете республики.

Во время допроса он признал свою вину и дал подробные показания. На протяжении предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей.

Фото: loon.site