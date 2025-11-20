Общество 20.11.2025 в 13:20

Для АПК Бурятии благодаря нацпроекту готовят целевых специалистов

Двое студентов начали обучение в БГСХА
Текст: Карина Перова
Для АПК Бурятии благодаря нацпроекту готовят целевых специалистов
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

1 сентября двое студентов начали обучение в Бурятской ГСХА по программе целевой подготовки в рамках стартовавшего в этом году нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Один из них обучается на технологическом факультете и будет трудоустроен на Восточно-Сибирский свинокомплекс. А второй целевик, студент 1 курса магистратуры экономического факультета Жаргал Гомбоев, готовится к работе в хозяйстве своей семьи СПА(к) «Уула», рассказали в Минсельхозпроде региона.

Молодой человек подчеркнул, что учеба по целевой программе дает ему возможность получить профессию, которая понадобится в их хозяйстве. После защиты диплома Жаргал планирует работать бухгалтером в семейном деле.

«Благодаря нацпроекту есть возможность выучить своего сына и получить компенсацию за его учебу. Сейчас остро стоит проблема с кадрами, а у нас свой собственный бухгалтер будет. Сейчас, пока на первом курсе, он научится, представление появится, и буду вовлекать его в документы и бумаги нашего хозяйства», - делится будущий работодатель и отец студента Эрдэни Гомбоев.

Уже сейчас Жаргал помогает отцу на ферме, но пока его обязанности далеки от бухгалтерии – он помогает делать прививки КРС, пасет скот и выполняет другие задачи. Главный плюс своей будущей работы молодой человек видит в том, чтобы быть рядом с семьей. Их хозяйство – это общее дело, в которое вовлечены сразу несколько поколений.

«У нас вся семья в нашем хозяйстве. Мой дедушка, дяди, папа. И даже бабушка держит кафе, где реализуем нашу фермерскую продукцию. У меня много двоюродных братьев, у каждого из моих двух дядей по два сына. Еще есть родной младший брат и сестренка», - подчеркнул студент.

 

 

