Подросток в Бурятии обокрал предпринимателя ради подарка девушке

15-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии обокрал местного предпринимателя, чтобы купить подарок своей девушке. У 60-летнего ремонтника он украл три упаковки с боксами для счетчиков энергии. Пострадавший мужчина обратился в полицию, оценив ущерб в 26,4 тысяч рублей.

- Пострадавший рассказал, что делал ремонт на объекте в п. Новый Уоян. Вечером он отправился домой, убрав стройматериалы в автомобильный прицеп, который находился возле ремонтного объекта. Вернувшись утром, он обнаружил, что на прицепе поврежден замок, а внутри отсутствуют три упаковки с металлическими щитками, - рассказали в полиции республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска задержан 15-летний местный житель. Вечером он проходил мимо припаркованного прицепа. Зная, что внутри хранятся стройматериалы, за продажу которых можно выручить деньги для покупки подарка своей возлюбленной, он решился на кражу.

- Камнем он сорвал замок и забрал три коробки с щитками. Позже он выяснил, что внутри находятся обычные металлические корпусы, не представляющие для него материальной ценности, и выбросил их неподалеку. О краже он рассказал своему опекуну. Вместе они разыскали щитки и принесли их в полицию. Следователем возбуждено уголовное, - добавили в МВД.

Фото: loon.site