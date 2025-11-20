Глава Бурятии приоткрыл завесу тайны над Национальным музеем

- На этой неделе обсудили представленную ими концепцию музея, его выставочных залов, внесли некоторые корректировки, уточнения. Приоткрою завесу: на входной группе посетителей будет встречать необычная колонна – пять молитвенных барабанов - хурдэ - разместят друг над другом. Четыре верхних будут вращаться автоматически, а нижний - посетителями музея. Продумаем световое решение этого сооружения, его высота составит более 20 метров, а верхушка дойдет почти до самой стеклянной крыши, - рассказал Алексей Цыденов.





- Музеем истории Бурятии им. М.Н. Хангалова подобраны памятники культуры народов республики, центрально-азиатского региона. Экспонаты Художественного музея им Ц.С. Сампилова также найдут свое место в новом музее – это подлинники работ известных русских и бурятских художников. Ждут показа палеонтологические, зоологические, геологические, ботанические коллекции Музея природы Бурятии, - сообщил руководитель региона.





- Это часть, входящая в комплекс буддийского оракула XIX века Чойжинчи: ритуальное одеяние, атрибуты. Этому экспонату подберем достойное место в новом музее, - отметил глава Бурятии.





В Улан-Удэ полным ходом продолжается строительство Национального музея. Как сообщил глава Бурятии, сейчас к работам привлечен «Комбинат музейно-выставочного искусства». Сегодня это одна из ведущих в России компаний, которая специализируется на музейных технологиях и дизайне.По словам главы, богатейшая коллекция бурятских музеев будет представлена достойно.Алексей Цыденов также рассказал, что в Национальном музее Бурятии в единственном экземпляре хранится уникальный экспонат, аналогов которому нет ни в одном музее России – золотая корона тибетского оракула. Корона выполненная из серебра, покрыта золотом и инкрустирована драгоценными камнями.Сейчас новое здание Нацмузея готово уже на 60 процентов. Генподрядчиком выступает строительная компания «КонсСтрой». Напомним, здание Национального музея возводится по мастер-плану Улан-Удэ, утвержденному по поручению президента России Владимира Путина. Объект будет сдан до конца 2026 года.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова