Художник и биолог создает образы бурятского манула

Анималист, биолог, член Санкт-Петербургского Союза художников Татьяна Петрова начала создавать образы, посвященные редкому виду диких кошек – манулу, обитающему в Бурятии. Это работа – яркий пример сочетания искусства и природоохранной миссии. Она позволит привлечь внимание общественности к проблемам сохранения редких видов фауны Дальнего Востока.

В республике выпустят бренд-бук с изображением этой краснокнижной кошки. Подчеркивается, что каждый желающий сможет воспользоваться авторским рисунком - например, распечатать, на блокноте, календаре, футболке, шопере и так далее.

В целом Татьяна Петрова создаёт иллюстрации к научным работам, пишет и экспонирует картины, которые отличает биологическая точность. На основе археологических материалов автор реконструировала хищников, обитавших на планете миллионы лет назад. Также художник проводит мастер-классы по рисованию кошачьих.