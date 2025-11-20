Общество 20.11.2025 в 15:00

Художник и биолог создает образы бурятского манула

Над изображениями работает Татьяна Петрова
Текст: Карина Перова
Художник и биолог создает образы бурятского манула
Фото: группа в ВК «Сохранение манула в Тугнуйском заказнике»

Анималист, биолог, член Санкт-Петербургского Союза художников Татьяна Петрова начала создавать образы, посвященные редкому виду диких кошек – манулу, обитающему в Бурятии. Это работа – яркий пример сочетания искусства и природоохранной миссии. Она позволит привлечь внимание общественности к проблемам сохранения редких видов фауны Дальнего Востока.

В республике выпустят бренд-бук с изображением этой краснокнижной кошки. Подчеркивается, что каждый желающий сможет воспользоваться авторским рисунком - например, распечатать, на блокноте, календаре, футболке, шопере и так далее.

В целом Татьяна Петрова создаёт иллюстрации к научным работам, пишет и экспонирует картины, которые отличает биологическая точность. На основе археологических материалов автор реконструировала хищников, обитавших на планете миллионы лет назад. Также художник проводит мастер-классы по рисованию кошачьих.

манул искусство

