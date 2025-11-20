В Улан-Удэ в 2026 году продолжится благоустройство дворов

В 2026 году в столице Бурятии продолжится благоустройство дворовых территорий, сообщил сегодня мэр города Игорь Шутенков.«На примере двух дворов, которые обустроим в 2026 году (возле домов по улицам Волочаевская, 30 и Партизанская, 25), объясню, как происходит выбор территорий для благоустройства. Сначала изучается состояние дворов и потребности жителей. Мы учли число проживающих, наличие площадок. Специалисты администрации выезжали на объекты. Сейчас разрабатываются дизайн-проекты, которые будут согласованы с жителями этих домов», - рассказал градоначальник.Мэр напомнил, что в прошлом году в рамках той же программы «Благоустройство дальневосточных дворов» в микрорайоне Звездный был построен мини-парк с индивидуальным дизайном.«Все проекты мы обсуждаем с жителями. Только совместно можно сделать комфортным дворовые пространства – с детскими площадками, зонами тихого отдыха и спортивными уголками», - отметил Игорь Шутенков.