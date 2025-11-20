Общество 20.11.2025 в 15:20

В Бурятии стартовал I республиканский конкурс плакатов «Тоонто нютаг»

Победителей и призеров наградят ценными призами
Текст: Карина Перова
В Бурятии стартовал I республиканский конкурс плакатов «Тоонто нютаг»
Фото: архив «Номер один»

К участию приглашаются творческие люди, молодежь и дети. Необходимо представить работы, отражающие историю, уникальность, красоту, самобытность, неповторимые черты и особенности своего района. Отдельно приветствуется наличие элементов традиционной народной культуры, связанных с историей и традициями районов Бурятии. Прием заявок осуществляется до 30 ноября. Победителей и призеров наградят ценными призами.

– Конкурс реализуется в рамках проекта по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина». И его главная цель – побудить наших жителей к изучению истории родного края, оценить значение и миссию родной земли в судьбе республики, страны и посредством изобразительного искусства отразить это на плакате. Каждому району республики есть, чем гордиться, за что ценить свою землю, – отметила замруководителя администрации главы и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Критерии оценки работ:

  • художественная выразительность и креативность идеи;

  • возможность использования разработанного знака в разных сферах жизнедеятельности (туризм, культура, экономика);

  • соответствие этическим нормам и требованиям законодательства РФ;

  • актуальность темы и уникальность решения проблемы брендинга конкретной территории;

  • творческий подход, авторский почерк, художественный вкус, оригинальность, композиционная составляющая, владение выбранной техникой, эстетический вид, качество выполнения и аккуратность, сложность художественной работы, соответствие теме.

Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях:

  • учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей и молодёжи;

  • студенты ССУЗов и ВУЗов;

  • преподаватели детских школ искусств, среднего и высшего профессионального образования, профессиональные художники;

  • независимые авторы-любители.

Участие бесплатное, максимальное количество работ от одного участника не ограничено. Работа может быть представлена индивидуально (от своего имени), в соавторстве, от коллектива, от имени ребёнка. Плакаты необходимо отправлять на почту: toontonyutag@yandex.ru c пометкой «Конкурс плакатов «Тоонто нютаг».

Конкурс проходит на средства гранта администрации главы и правительства Республики Бурятия. Координаторы конкурса – Колледж искусств им. П.И. Чайковского и Школа креативных индустрий «Байкал АРТ».

Телефоны для справок:

- Норбоева Валентина Баировна 89811942341

- Уварова Диана Викторовна   89146312763

Проект по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина» реализуется по поручению полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и главы Бурятии Алексея Цыденова. Курирует проект заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов. Целью проекта является создание в республике целостной системы патриотического воспитания через внедрение единых патриотических ценностей в различные сферы жизни: образование, культуру, спорт, туризм, семью и т.д. Проект охватывает разный возраст участников, начиная с детского сада до работников организаций.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин в Указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил к 2030 году создать условия для воспитания развитой патриотичной личности на основе российских культурных и духовных традиций.

Возрастное ограничение 6+

