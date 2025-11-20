В Бурятии заранее подготовили документы для более 6 тыс. будущих пенсионеров

В отделении Соцфонда по Бурятии заранее подготовили документы для назначения пенсии более 6 тыс. жителей. Заблаговременная работа по предварительной оценке пенсионных прав обеспечит людям своевременный выход на заслуженный отдых и максимально возможный размер пенсии.

В 2026 году женщины смогут уйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях при достижении возраста 59 лет, а мужчины – 64 лет. Им потребуется не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Если сведения о стаже и заработке будут неполными или недостоверными, это может привести к занижению размера пенсии или даже к отказу в ее назначении.

Заблаговременная работа позволяет этого избежать. Специалисты бурятского отделения СФР проверяют правильность оформления трудовых книжек и других документов, отражающих сведения о трудовой и иной деятельности граждан. При необходимости они направляют запросы работодателям, в государственные и муниципальные органы, военкоматы, архивы. Это позволяет выявить неучтенные периоды работы и нестраховые периоды (например, уход за ребенком, служба в армии, уход за инвалидами I группы или гражданами 80 лет и старше и т.д.) или иные обстоятельства, определяющие размер будущей пенсии и право на нее.

«Рекомендую гражданам обращаться за предварительной проверкой документов за 2 года до наступления пенсионного возраста, чтобы было достаточно времени для оценки пенсионных прав и получения необходимых подтверждающих документов. Это особенно актуально для тех, кто работал в других странах, в республиках бывшего СССР и в Монголии» - обратился к жителям республики управляющий региональным Отделением Соцфонда Климентий Шомоев.

При оценке пенсионных прав особое внимание уделяется гражданам, которые претендуют на досрочное назначение пенсии. Для них крайне важно заранее проверить все документы, подтверждающие специальный стаж.

Также Отделение рекомендует гражданам всех возрастов контролировать состояние индивидуального лицевого счета, получая выписки из него на портале госусулг. В случае, если данные требуют корректировки, следует обратиться в клиентскую службу Соцфонда лично или через работодателя.

Записаться на прием в клиентскую службу отделения СФР по Республике Бурятия можно по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00- 01 (звонок бесплатный). Записаться можно и онлайн на официальном сайте СФР.