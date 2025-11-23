МС-21 оказался коротковат для Бурятии

Из-за утяжеления крыла дальность полета нового лайнера МС-21 сократилась на четверть - до 3830 км вместо 5100. Это ставит под вопрос использование самолета на ключевых маршрутах, таких как перелеты из Москвы в Иркутск, Улан-Удэ и Читу.Объединенная авиастроительная компания (ОАК, входящая в госкорпорацию «Ростех». - Прим. ред.) официально сократила заявленную дальность полета нового лайнера МС-21. Соответствующие изменения отражены в технических характеристиках самолета, опубликованных на сайте производителя.Согласно обновленным данным, максимальная дальность МС-21 теперь составляет 3830 км против прежних 5100 км. Это означает, что лайнер физически неспособен преодолеть расстояние от Улан-Удэ до Москвы, которое составляет 4419 км. Таким образом, о прямых беспосадочных рейсах на этом самолете на данном маршруте можно забыть.Как уточняет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в «Ростехе», снижение дальности свидетельствует о переходе к более реалистичным характеристикам самолета. По данным издания, текущий показатель в 3830 км полностью соответствует первоначальному техническому заданию минпромторга от 2009 года, в котором фигурировала цель в 3500 км.«С учетом того, что 80% всего пассажиропотока в России приходится на авиамаршруты протяженностью до 3000 км, текущая дальность МС-21 в значительной степени покрывает потребности перевозчиков», - пояснил он.В результате лайнер окажется мало востребован на московском направлении даже для жителей Иркутска: расстояние до родного города составляет около 4200 км, что вынудит МС-21 совершать промежуточную посадку для дозаправки, например, в Новосибирске.Беспосадочные рейсы из Москвы в Читу (4738 км) на новом лайнере также становятся невозможны. В то же время самолет сможет уверенно обслуживать маршруты до Красноярска, где расстояние до Москвы составляет 3350 км.Еще весной 2024 года газета «Коммерсант» сообщала, что в результате импортозамещения композитных материалов для крыла и других элементов конструкция самолета МС-21 стала тяжелее почти на шесть тонн, что сделало первоначально заявленные параметры дальности недостижимыми. Осенью того же года данную информацию косвенно подтвердил первый вице-премьер Денис Мантуров, заявив о начале разработки укороченной версии лайнера. Эта мера направлена на обеспечение его эффективной эксплуатации с учетом возросшей массы.Экс-гендиректор «Бурятских авиалиний» Анатолий Абашеев констатировал, что конструкторам не удалось воспроизвести ключевые характеристики импортных композитов, использовавшихся до введения санкций. По его оценке, это неизбежно затруднит эксплуатацию перспективного лайнера на дальнемагистральных маршрутах.- При полной загрузке лайнер из Москвы до Улан-Удэ сможет долететь только с технической посадкой в Новосибирске или другом городе для дозаправки. Понятно, что жителям Сибири и Дальнего Востока это не слишком понравится - выходить из самолета во время дозаправки, да и время в пути увеличивается. Подавляющее большинство выбирает прямые рейсы до Москвы. Конечно, надо считать, но экономически рейсы на таких лайнерах из Москвы до Улан-Удэ будут менее выгодны, поскольку и аэропорты берут дорого за наземное обслуживание, - сообщил экс-гендиректор.По его мнению, авиакомпаниям придется по-прежнему полагаться на европейские и американские лайнеры, обладающие значительно большей дальностью полета.Впрочем, Анатолий Абашеев подчеркнул, что сам факт запуска МС-21 в серию является прорывом для российской авиации. Он призвал принять все меры для дальнейшего совершенствования лайнера с целью увеличения дальности полета как минимум до 5000 км.Серийное производство самолета запланировано на 2026 год, первые две машины должны быть переданы заказчикам до конца года.