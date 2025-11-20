Общество 20.11.2025 в 16:49

Экс-депутата Игоря Бобкова осудили на 7 лет

Братский горсуд Иркутской области вынес приговор по делу о подкупе
A- A+
Текст: Иван Иванов
Экс-депутата Игоря Бобкова осудили на 7 лет
Фото: архив «Номер один»

На скамье подсудимых оказался бывший депутат думы Братска, экс-руководитель дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игорь Бобков. Об этом пишет «Коммерсант». Его признали виновным в получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подсудимому назначили семь лет лишения свободы условно и штраф в размере 16 млн руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с января 2017-го по июнь 2022 года Игорь Бобков получил 16 млн руб. от представителей коммерческих предприятий. Взамен, считают правоохранители, он организовал «приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков». По данным областной прокуратуры, размер подношений составлял от 400 тыс. руб. до 7 млн руб. Деньги поступали на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика.

На имущество бывшего депутата стоимостью более 9 млн руб. наложен арест. На рассмотрении суда находятся уголовные дела в отношении еще трех работников Братского и Иркутского алюминиевых заводов.

Теги
приговор братск

Все новости

В Улан-Удэ ищут главного по туризму
20.11.2025 в 17:38
Проект школьников из Бурятии признан лучшим в стране по очистке водных объектов
20.11.2025 в 17:33
Жительница Улан-Удэ спустя 25 лет заявила права на сына
20.11.2025 в 17:22
Экс-депутата Игоря Бобкова осудили на 7 лет
20.11.2025 в 16:49
«Внутри были маленькие дети, он их не пощадил»
20.11.2025 в 16:27
В Бурятии заранее подготовили документы для более 6 тыс. будущих пенсионеров
20.11.2025 в 16:23
Лучники из Бурятии «настреляли» шесть медалей на «Кубке сильнейших»
20.11.2025 в 15:59
На Забайкалье обрушился золотой дождь
20.11.2025 в 15:43
В Бурятии заканчивается прием заявок на субсидии Минпромторга
20.11.2025 в 15:33
В Улан-Удэ в 2026 году продолжится благоустройство дворов
20.11.2025 в 15:20
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Проект школьников из Бурятии признан лучшим в стране по очистке водных объектов
Он направлен на проведение мониторинга и комплексного изучения озера Котокель
20.11.2025 в 17:33
Жительница Улан-Удэ спустя 25 лет заявила права на сына
Причиной этого стали выплаты за его гибель на СВО
20.11.2025 в 17:22
В Бурятии заранее подготовили документы для более 6 тыс. будущих пенсионеров
Заблаговременную работу проводили в отделении Соцфонда
20.11.2025 в 16:23
В Улан-Удэ в 2026 году продолжится благоустройство дворов
Все проекты предварительно обсудят с жителями
20.11.2025 в 15:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru