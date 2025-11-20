Экс-депутата Игоря Бобкова осудили на 7 лет

На скамье подсудимых оказался бывший депутат думы Братска, экс-руководитель дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игорь Бобков. Об этом пишет «Коммерсант». Его признали виновным в получении коммерческого подкупа (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Подсудимому назначили семь лет лишения свободы условно и штраф в размере 16 млн руб., сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, с января 2017-го по июнь 2022 года Игорь Бобков получил 16 млн руб. от представителей коммерческих предприятий. Взамен, считают правоохранители, он организовал «приоритетную и беспрепятственную поставку сырья на заводы и недопуск к поставке иных поставщиков». По данным областной прокуратуры, размер подношений составлял от 400 тыс. руб. до 7 млн руб. Деньги поступали на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика.

На имущество бывшего депутата стоимостью более 9 млн руб. наложен арест. На рассмотрении суда находятся уголовные дела в отношении еще трех работников Братского и Иркутского алюминиевых заводов.