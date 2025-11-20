Жительница Улан-Удэ спустя 25 лет заявила права на сына

Необычное дело рассмотрел Советский райсуд Улан-Удэ. Истцом там выступила жительница города, а ответчиком – ее мать. Причиной же судебной тяжбы стали выплаты за погибшего участника спецоперации.Как сообщили в пресс-службе суда, в своем иске женщина просила суд признать ее матерью мужчины, который погиб в боях на Донбассе. Горожанка сообщила, что она является его биологической матерью, жила с ним и воспитывала до совершеннолетия. Однако при рождении в качестве отца и матери малыша были записаны её родители, то есть бабушка с дедушкой ребенка. Почему так было сделано, не известно. Но, судя по всему, такая ситуация всех устраивала, пока парень не погиб, а между родственниками не возник конфликт. Его причину истица не стала скрывать и прямо указала, что поводом для обращения в суд стали разногласия с родственниками на счет выплат за погибшего военного.Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск отклонить.«Действующее законодательство не предусматривает возможность установления материнства по заявлению биологической матери в отношении умершего совершеннолетнего ребенка. В силу Семейного кодекса РФ установление отцовства (материнства) в отношении лиц, достигших 18 лет, допускается только с их согласия. Вопрос об установлении материнства в данном случае мог быть поставлен только при жизни последнего. Воспитывая ребенка, истец длительное время не принимала мер к урегулированию своего статуса как матери, а ответчик воспользовалась возможностью оформления досрочной страховой пенсии как мать пятерых детей», - прокомментировало свое решение Фемида.Решение суда уже вступило в законную силу.