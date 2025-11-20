Общество 20.11.2025 в 17:33

Проект школьников из Бурятии признан лучшим в стране по очистке водных объектов

Он направлен на проведение мониторинга и комплексного изучения озера Котокель
Текст: Елена Дорофеева
Фото: Газета «Прибайкалец»

Команда «Байкальские титаны» из Ресурсного эколого-биологического центра Республики Бурятия стала победителем Всероссийского детского экологического форума – 2025 в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов».

Представленный школьниками проект «Котокель: спасем озеро-нож» направлен на проведение мониторинга и комплексного изучения озера Котокель — одного из уникальных природных объектов Республики Бурятия.

Выбор озера Котокель для исследования не случаен. В 2022–2024 годах здесь проводились работы по реабилитации водоёма в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Юные экологи проводили сбор и анализ данных о состоянии ботанического состава и качестве почв, исследовали экологическое состояние водоёма, занимались благоустройством прибрежных территорий и мест отдыха. Особое внимание уделялось экологическому просвещению местных жителей и туристов, формированию бережного отношения к водным ресурсам региона.

В команде – 10 юных исследователей, среди которых ботаники, экологи, микробиологи, зоологи, таксаторы и специалисты, изучающие микропластиковое загрязнение. Реализация проекта способствует укреплению интереса молодёжи к научно-исследовательской и природоохранной деятельности, развитию экологической культуры и популяризации ответственного отношения к природе.

Комментарий заместителя директора ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия» Елены Николаевны Митыповой:

«Для наших ребят это не просто конкурс — это возможность внести реальный вклад в сохранение уникальной природы Бурятии. Победа на Всероссийском форуме подтверждает, что школьники региона способны разрабатывать серьёзные экологические проекты, основанные на научных данных и практической работе. Мы гордимся их инициативностью и ответственным подходом к делу».

Инициатива команды из Бурятии получила высокую оценку экспертного жюри за практическую направленность, системный подход и вклад в решение актуальных экологических задач.

