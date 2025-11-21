Бурятия в топ-5 «БумБатла»: школьники Баунтовского района укрепляют экологические традиции

Республика Бурятия демонстрирует один из лучших результатов в стране в рамках осеннего этапа всероссийской акции «БумБатл», проходящей в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу президента Владимира Владимировича Путина. На сегодняшний день жителям региона удалось собрать 26 758,46 килограммов макулатуры — рекордный показатель, который уверенно вывел Бурятию на четвёртое место среди малых субъектов России.

Акция проходит при содействии Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия и регионального отделения Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

Багдаринская школа: маленький посёлок — большие экологические дела

Среди самых активных участников акции — МАОУ Багдаринская СОШ, где уже второй год подряд организуют пункт сбора макулатуры и вовлекают учащихся в экологическую инициативу.

В школе отмечают:

«Пусть пункт приёма и далековато, но нас это не останавливает! Ведь мы знаем — делаем важное дело для окружающей среды. Когда вместе — любая задача по плечу!»

И действительно, всё началось с простого предложения, которое учителя начальной школы получили в один из осенних дней: принять участие в «БумБатле».

И дальше события развивались стремительно.

Учителя и ученики включились в работу с настоящим азартом. Уже через несколько дней в школе появился специально оборудованный уголок для сбора макулатуры, куда начали нести старые газеты, тетради, журналы, картон и любую ненужную бумагу.

И инициатива мгновенно переросла в общее дело: кто-то приносил несколько килограммов, кто-то — один журнал, но вклад каждого становился частью общего результата.

Экология как традиция

Для Багдаринской школы забота об экологии — не разовая акция, а многолетняя традиция, которая стала важной частью воспитательной работы.

Здесь уверены: слова «экология» и «осознанное потребление» должны подтверждаться реальными делами. Именно поэтому школьники и педагоги ежегодно участвуют в экологических акциях:

Комментарий Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия

В министерстве отмечают, что участие Баунтовского района в экологических инициативах по-настоящему впечатляет, особенно с учётом его значительной удалённости.

«Несмотря на территориальную удалённость Баунтовского района, учителя и дети демонстрируют исключительную вовлечённость в экологическую повестку. Мы видим, что школы не просто поддерживают всероссийские акции, но и становятся их активными драйверами. Самый большой отклик по участию в проекте “Школа экологического наставничества” мы получили именно из Багдарина — к работе подключились сразу семь учителей. Это ещё раз подтверждает: экологическое воспитание здесь стало системой, а не разовой акцией», — подчеркнули в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия.

Экологические традиции Багдаринской СОШ

1. «Опасные отходы — в надёжные руки!»

Сбор использованных батареек. Ребята знают: одна батарейка, выброшенная в мусор, может загрязнить до 20 кв. м почвы. Поэтому в школе их собирают отдельно и передают на безопасную утилизацию.

2. «Поможем пернатым друзьям!»

Изготовление кормушек и регулярная зимняя подкормка птиц. Это — традиция доброты и заботы.

3. «Чистота начинается с тебя!»

Уборка школьной территории и берегов реки Багдаринки. Чистый берег — чистая вода и здоровая экосистема.

4. «Зелёный след» в походах

Во время школьных походов ребята проводят «экологический десант»: убирают за собой и часто — за другими, оставляя природу чище, чем она была.

5. «Бумажный бум»

Сбор макулатуры. Каждый килограмм — это спасённые деревья. Несмотря на удалённость Баунтовского района, собранная макулатура отправляется на переработку в город.

Когда каждый вклад важен

Сегодня акция продолжается. В школе аккуратно формируют коробки с макулатурой, чтобы отправить их на приёмный пункт. Да, он находится далеко, но ребята не привыкли отступать.

«Мы обязательно это сделаем! Ведь когда вместе — любая задача по плечу», - уверены в школе.

Экологическое воспитание — вклад в будущее

Участие в «БумБатле» — не просто сбор макулатуры. Это формирование у детей экологической культуры, которая станет их жизненной привычкой.

И именно с таких инициатив, с таких школ, как Багдаринская СОШ, начинается настоящее экологическое сознание — то, которое меняет будущее всей страны.